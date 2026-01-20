Il Forum di Davos monopolizzato da Trump Arriva l’inviato speciale di Putin mentre Zelensky annulla la partecipazione

Il World Economic Forum di Davos, che si tiene nella cittadina svizzera, ha aperto i battenti con la partecipazione di circa 3.000 figure di rilievo internazionale. Quest’anno il dibattito è caratterizzato dalla presenza di Trump, l’arrivo dell’inviato speciale di Putin e l’assenza di Zelensky, che ha deciso di non partecipare. L’evento rappresenta un momento di confronto tra leader globali su temi economici e geopolitici di attualità.

Si è aperto ieri nella cittadina svizzera di Davos il World Economic Forum, che come ogni anno riunisce circa 3mila tra leader politici, grandi imprenditori, banchieri centrali, investitori e rappresentanti della società civile. L’edizione di quest’anno arriva in un momento di alta tensione per l’economia e la politica globale, con Donald Trump che ha appena rispolverato l’arma dei dazi contro i Paesi Ue colpevoli di non accettare le sue minacce nei confronti della Groenlandia. Il Forum ha come tema ufficiale “Uno spirito di dialogo”, ma l’auspicio stride con la descrizione – contenuta nel Global Risks Report pubblicato alla vigilia del vertice – di un mondo “sull’orlo del precipizio “, tra guerre guerreggiate e “armamenti economici dispiegati per ottenere vantaggi strategici che continuano a frammentare le società”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Forum di Davos monopolizzato da Trump. Arriva l’inviato speciale di Putin, mentre Zelensky annulla la partecipazione Leggi anche: "Ha aiutato Putin a presentare un piano di pace per Trump": è bufera sull'inviato speciale americano Steve Witkoff Trump fonderà ufficialmente il “Board of peace” a margine del Forum di DavosIl presidente Donald Trump annuncerà la creazione del “Board of Peace”, un consiglio dedicato alla promozione della pace a Gaza, giovedì durante il Forum di Davos. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Così l'America di Trump invade il World Economic Forum di Davos; Davos 2026, World Economic Forum: programma, temi e ospiti; Davos e il ciclone Trump: perché il Forum economico è strategico anche per Giorgia Meloni; Davos, i leader mondiali si riuniscono per il World economic forum tra le tensioni geopolitiche. Davos 2026, Trump: Parleremo di Groenlandia. E minaccia dazi al 200% contro Francia LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Davos 2026, Trump: 'Parleremo di Groenlandia'. E minaccia dazi al 200% contro Francia LIVE ... tg24.sky.it Donald Trump mette la Groenlandia all’ordine del giorno del Forum di Davos: Dev’essere degli Usa - Donald Trump insiste: la Groenlandia dev’essere degli Stati Uniti e pertanto ha organizzato un incontro con le varie parti interessate a margine del Forum economico di Davos, in corso in Svizzera ... tpi.it Le conferenze più attese per l’edizione 2026 del World Economic Forum (WEF) di Davos. He Lifeng (Cina, Vice Premier della Repubblica Popolare Cinese), Emmanuel Macron (Francia, Presidente della Repubblica), Volodymyr Zelensky (Ucraina, Presidente - facebook.com facebook ++Ursula von der Leyen dal forum di #Davos: "È ora di costruire una nuova Europa indipendente. Gli shock geopolitici possono essere un'opportunità per l'Europa. Ci stiamo muovendo velocemente, ma i cambiamenti in corso sono permanenti, non tornerà il v x.com

