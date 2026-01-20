Il Forum di Davos monopolizzato da Trump Arriva l’inviato speciale di Putin mentre Zelensky annulla la partecipazione

Il World Economic Forum di Davos, che si tiene nella cittadina svizzera, ha aperto i battenti con la partecipazione di circa 3.000 figure di rilievo internazionale. Quest’anno il dibattito è caratterizzato dalla presenza di Trump, l’arrivo dell’inviato speciale di Putin e l’assenza di Zelensky, che ha deciso di non partecipare. L’evento rappresenta un momento di confronto tra leader globali su temi economici e geopolitici di attualità.

Si è aperto ieri nella cittadina svizzera di Davos il World Economic Forum, che come ogni anno riunisce circa 3mila tra leader politici, grandi imprenditori, banchieri centrali, investitori e rappresentanti della società civile. L’edizione di quest’anno arriva in un momento di alta tensione per l’economia e la politica globale, con Donald Trump che ha appena rispolverato l’arma dei dazi contro i Paesi Ue colpevoli di non accettare le sue minacce nei confronti della Groenlandia. Il Forum ha come tema ufficiale “Uno spirito di dialogo”, ma l’auspicio stride con la descrizione – contenuta nel Global Risks Report pubblicato alla vigilia del vertice – di un mondo “sull’orlo del precipizio “, tra guerre guerreggiate e “armamenti economici dispiegati per ottenere vantaggi strategici che continuano a frammentare le società”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

