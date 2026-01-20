Il derby dei Lorenzi | la storia della grande amicizia tra Musetti e Sonego

Il derby dei Lorenzi, che vedrà Musetti e Sonego affrontarsi a Melbourne nel secondo turno, rappresenta un momento importante per il tennis italiano. Due talenti emergenti, uniti da un’amicizia sincera e condivisa, si sfidano sul palcoscenico internazionale. Questo match simbolico mette in luce la crescita del nostro movimento tennistico e la forza del rapporto tra i giocatori, offrendo un’occasione di confronto e di crescita per entrambi.

Nemici mai, per chi si cerca come noi. Una parafrasi a Venditti per raccontare i “Lorenzi” di Melbourne: Musetti e Sonego, sbarcati a braccetto al secondo turno e già costretti dal tabellone a scontrarsi. La sfida azzurra dall’altra parte del mondo arriva prestissimo e comunque vada lascerà un po’ di dispiacere allo sconfitto: se il carrarino fa check-out rimanda l’assalto al podio nel ranking, se ad uscire sarà Sonego invece sfumerà il sogno di replicare i quarti dell’anno scorso. Ma dopo il dispiacere tornerà a prescindere il sorriso a entrambi, perché “il campo è il campo: quello che succede lì non compromette niente di ciò che c’è fuori fra noi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lorenzo Sonego verso il derby con Musetti: “Un grande amico. Dobbiamo mettere da parte i sentimenti”Lorenzo Sonego si prepara al derby con Musetti, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione e mettere da parte i sentimenti.

