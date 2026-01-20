Il cuore che non si è arreso | il caso di Palermo e la frontiera dell’ECMO

All’ospedale Civico di Palermo, una ragazza di 19 anni ha superato un arresto cardiaco grazie a un intervento tempestivo e all’uso dell’ECMO. Dopo quasi due ore di rianimazione, il personale sanitario ha dimostrato come questa tecnologia possa rappresentare una valida soluzione nelle emergenze cardiache. Questo caso evidenzia l’importanza di strumenti avanzati e di una pronta risposta nei momenti critici, mantenendo vivo il cuore che non si è arreso.

All’ospedale Civico di Palermo una ragazza di 19 anni viene salvata dopo un arresto cardiaco grazie a un massaggio prolungato per quasi due ore, e all’intervento decisivo dell’ECMO. Un caso che ha colpito fortemente l’opinione pubblica e che apre una finestra su ciò che oggi la medicina d’emergenza può fare quando il tempo sembra scaduto. In questo episodio raccontiamo cosa è successo, perché la continuità delle manovre di rianimazione è stata cruciale e che ruolo ha l’ECMO, una tecnologia ancora poco conosciuta ma capace di fare la differenza tra la vita e la morte. Ne parliamo con il dottor Vincenzo Mazzarese, direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ARNAS Civico di Palermo. 🔗 Leggi su Panorama.it

