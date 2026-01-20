Il comandante della Polizia Locale | In questo territorio è stato azzerato l' abbandono scolastico
Il comandante della Polizia Locale ha annunciato che, in questo territorio, si è raggiunto l’obiettivo di azzerare l’abbandono scolastico. Durante il consueto bilancio, in occasione della festa di San Sebastiano, sono stati affrontati diversi temi riguardanti la sicurezza, il rispetto delle norme e le iniziative per il benessere della comunità. Un momento di confronto importante per analizzare i risultati e pianificare future strategie di intervento sul territorio.
Tanti i temi all'ordine del giorno nel consueto bilancio fatto dalle Polizie Locali di tutto il territorio provinciale in occasione della festa del patrono, San Sebastiano. Occhio vigile sui locali dopo la strage di Crans Montana.
Polizia locale di Bibbena: un 2025 di grandi impegni sul territorio, il bilancio dell’assessore e del comandanteIl 2025 si rivela un anno di impegno costante per la Polizia locale di Bibbena, con numerose sfide e progetti sul territorio.
A proposito del bando per il nuovo comandante della polizia municipale https://cityne.ws/xTPhs facebook
