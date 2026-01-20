Il comandante della Polizia Locale | In questo territorio è stato azzerato l' abbandono scolastico

Il comandante della Polizia Locale ha annunciato che, in questo territorio, si è raggiunto l’obiettivo di azzerare l’abbandono scolastico. Durante il consueto bilancio, in occasione della festa di San Sebastiano, sono stati affrontati diversi temi riguardanti la sicurezza, il rispetto delle norme e le iniziative per il benessere della comunità. Un momento di confronto importante per analizzare i risultati e pianificare future strategie di intervento sul territorio.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.