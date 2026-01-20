Il coltello come linguaggio di potere in ragazzi fragili

Il coltello sta diventando simbolo di potere e controllo tra alcuni adolescenti, riflettendo fragilità e difficoltà nel gestire le emozioni. La diffusione di armi bianche tra i giovani, spesso portate a scuola, evidenzia una problematica crescente legata alla mancanza di strumenti adeguati per affrontare le sfide quotidiane. Comprendere questo fenomeno è fondamentale per intervenire efficacemente e promuovere un ambiente più sicuro e supportivo.

La violenza tra adolescenti passa oggi sempre più spesso dalle armi bianche. In particolare, una parte dei giovani sembra non riuscire più a fare a meno dei coltelli, che vengono portati ovunque, anche a scuola. Senza, si sentono nudi, indifesi, incapaci di farsi rispettare e di farsi comprendere.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

coltello linguaggioA scuola col coltello, stringere le maglie dei controlli non basta. L’analisi - Dopo la tragedia a La Spezia e l’aggressione a Sora emerge una realtà inquietante: i ragazzi vanno a scuola armati di coltello e ... msn.com

