Il ciclone Harry si sta intensificando sull’Italia, interessando Sardegna, Sicilia e Calabria con venti estremi, abbondanti piogge e mareggiate. La Protezione civile ha emesso un’allerta rossa, in vigore fino a domani, a causa del rischio di allagamenti e frane. Questi eventi meteo rappresentano una criticità per le aree coinvolte, richiedendo attenzione e precauzioni adeguate.

Sardegna, Sicilia e Calabria sono nell’occhio del ciclone Harry: una tempesta di vento con raffiche superiori ai 110-120km all’ora, forti piogge e mareggiate lungo le coste esposte hanno costretto la Protezione civile ad emettere un’allerta rossa nelle tre regioni in vigore fino a domani. Una situazione di emergenza che avrà in queste ore il suo culmine per poi attenuarsi da mercoledì. È l’effetto di un vortice di bassa pressione tra il Canale di Sardegna e le coste della Tunisia, che ha investito in pieno le isole maggiori e la Calabria. Sono attesi accumuli superiori ai 300 millimetri in meno di 48 ore (più di quanto piove in tre mesi) e onde al largo nello Ionio e nel basso Tirreno fino a 8-9 metri, tra i 6 e 7 metri sulle coste della Sardegna orientale e sulla fascia ionica di Sicilia e Calabria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il ciclone Harry verso il suo picco sull’Italia: allagamenti e frane in Sardegna, Sicilia e Calabria (video)

Ciclone Harry: devastante maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. Allagamenti e mareggiate recordIl maltempo causato dal ciclone Harry ha interessato Sicilia, Calabria e Sardegna, provocando allagamenti e mareggiate di rilevante intensità.

Allerta meteo in Sicilia e Sardegna, il ciclone Harry provoca esondazioni e frane: evacuate decine di personeUn’allerta meteo è stata diramata per Sicilia e Sardegna a causa del ciclone Harry, che ha causato esondazioni e frane in diverse zone.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Vento forte, onde fino a sei metri e nubifragi arriva il ciclone Harry; Maltempo estremo al Sud Italia, ecco il ciclone Harry; Ciclone Harry sull'Italia, le previsioni meteo dell'esperto: quanto durerà l'intensa fase di maltempo; Ciclone Harry su Sardegna, Sicilia e Calabria: dove si sta spostando e perché sta portando forte maltempo.

Il ciclone Harry sull'Isola: si sposta verso Ovest - Allerta nell'Isola fino alla tarda serata. Nel pomeriggio, un'intensificazione del maltempo. Primi danni. Al lavoro la Protezione Civile. Scuole e infrastrutture chiuse in molti Comuni ... rainews.it

ciclone Harry: bare nel burrone dopo il crollo del cimitero. A Catania il mare si mangia la strada - Il ciclone Harry continua a flagellare Sicilia, Sardegna e Calabria, dove la Protezione civile ha confermato l’allerta rossa anche per domani. Il picco del maltempo è atteso proprio in queste ore, ... altarimini.it

Ciclone Harry, Spiaggia di Marina di Modica 20/01/26 #MarinadiModica #Modica #Sicily #sicilia - facebook.com facebook

Maltempo Sud Italia, gli aggiornamenti | Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Calabria e Sardegna x.com