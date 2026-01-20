Il ciclone Harry travolge il Sud Italia Si apre voragine a Messina affonda un pescherecc
Il maltempo colpisce il Sud Italia, con il ciclone Harry che si intensifica, provocando danni e disagi, specialmente in Sicilia. A Messina si è aperta una voragine, mentre un peschereccio è stato affondato. L’ondata di maltempo continua a interessare diverse aree, richiedendo interventi e attenzione da parte delle autorità.
AGI - Il maltempo flagella il Sud Italia, con il ciclone Harry che si abbatte soprattutto sulla Sicilia. L'isola è spaccata in due: il fronte est segnato di allerta rossa, il resto di arancione. L'allerta è alta da ieri, con livelli di guardia che hanno mobilitato tutte le strutture di soccorso e Protezione civile. Oltre 6 mila gli uomini in campo. Scuole chiuse ovunque: oltre 150 i sindaci che hanno sospeso le lezioni, compreso nei nove capoluoghi di provincia per forti venti, nubifragi e mareggiate. Queste ultime in particolare hanno imposto lo sgombero di circa 200 persone: nel Siracusano, a Pachino, sgomberate dalle abitazioni della nota borgata turistica di Marzamemi circa 40 persone; mentre altre decine hanno lasciato la contrada marinara di Granelli; a Capo Mulini e Santa Maria La Scala, ad Acireale (Catania), ne sono state evacuate 95. 🔗 Leggi su Agi.it
Il ciclone Harry travolge il Sud Italia. Si apre voragine a Messina, affonda un peschereccioIl Sud Italia sta affrontando intense condizioni meteorologiche causate dal ciclone Harry, che ha provocato danni e disagi nella regione.
Maltempo estremo al Sud: il ciclone Harry attraversa l’ItaliaIl Sud Italia si trova ad affrontare un episodio di maltempo estremo, con il passaggio del ciclone Harry che sta attraversando la regione.
Argomenti discussi: Il ciclone Harry travolge Sicilia e Sardegna; Cronaca meteo. Il ciclone Harry entra nel vivo, maltempo estremo, venti di tempesta e danni. Situazione ed evoluzione prossime ore; Harry travolge il Sud con allerta rossa per Sardegna, Sicilia e Calabria; In arrivo la peggiore burrasca degli ultimi 20 anni. Il ciclone Harry porta pioggia, vento e mareggiate sul Sud Italia.
Il ciclone Harry travolge la Sicilia. Allerta rossa in Sardegna e Calabria - AGI - La Sicilia, soprattutto quella orientale, è sferzata dal ciclone Harry. L'isola è spaccata in due: il fronte est segnato di allerta rossa, il resto di arancione. L'allerta è alta da ieri, con li ... msn.com
Ciclone Harry: Emergenza Maltempo in Sicilia e Calabria - Aggiornamenti e Previsioni - Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia e Calabria, portando intense precipitazioni e allagamenti devastanti. notizie.it
La Sicilia. . Il ciclone Harry mostra tutta la sua potenza nel Porto di Ognina, a Catania. Onde altissime e vento intenso, con il mare che supera le banchine e si infrange sulle strutture facebook
Maltempo Sud Italia, gli aggiornamenti | Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Calabria e Sardegna x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.