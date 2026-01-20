il ciclone harry travolge il sud italia si apre voragine a messina affonda un pescherecc

Il maltempo colpisce il Sud Italia, con il ciclone Harry che si intensifica, provocando danni e disagi, specialmente in Sicilia. A Messina si è aperta una voragine, mentre un peschereccio è stato affondato. L’ondata di maltempo continua a interessare diverse aree, richiedendo interventi e attenzione da parte delle autorità.

AGI - Il maltempo flagella il Sud Italia, con il ciclone Harry che si abbatte soprattutto sulla Sicilia. L'isola è spaccata in due: il fronte est segnato di allerta rossa, il resto di arancione. L'allerta è alta da ieri, con livelli di guardia che hanno mobilitato tutte le strutture di soccorso e Protezione civile. Oltre 6 mila gli uomini in campo. Scuole chiuse ovunque: oltre 150 i sindaci che hanno sospeso le lezioni, compreso nei nove capoluoghi di provincia per forti venti, nubifragi e mareggiate. Queste ultime in particolare hanno imposto lo sgombero di circa 200 persone: nel Siracusano, a Pachino, sgomberate dalle abitazioni della nota borgata turistica di Marzamemi circa 40 persone; mentre altre decine hanno lasciato la contrada marinara di Granelli; a Capo Mulini e Santa Maria La Scala, ad Acireale (Catania), ne sono state evacuate 95. 🔗 Leggi su Agi.it

Il ciclone Harry travolge il Sud Italia. Si apre voragine a Messina, affonda un peschereccio

Maltempo estremo al Sud: il ciclone Harry attraversa l'Italia

Argomenti discussi: Il ciclone Harry travolge Sicilia e Sardegna; Cronaca meteo. Il ciclone Harry entra nel vivo, maltempo estremo, venti di tempesta e danni. Situazione ed evoluzione prossime ore; Harry travolge il Sud con allerta rossa per Sardegna, Sicilia e Calabria; In arrivo la peggiore burrasca degli ultimi 20 anni. Il ciclone Harry porta pioggia, vento e mareggiate sul Sud Italia.

