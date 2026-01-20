il chirurgo estetico dario rochira ci svela come sta cambiando il nostro ideale di bellezza

Il dottor Dario Rochira, chirurgo plastico attivo sia nel Regno Unito che in Italia, analizza le principali tendenze nel settore della chirurgia estetica per il 2026. In un contesto in continua evoluzione, il suo approfondimento offre uno sguardo oggettivo sui cambiamenti dell’ideale di bellezza e sulle innovazioni che caratterizzano il campo.

( a skanews) – Il medico chirurgo plastico Dario Rochira, attivo nel Regno Unito e in Italia, descrive i trend del 2026 nel campo della chirurgia plastica ed estetica. «Si possono riassumere come un ritorno al naturale — spiega Rochira —. Stiamo assistendo a una richiesta sempre più importante di trattamenti che risultino meno evidenti, quindi più armonici ma duraturi nel tempo. Per il viso non si punta più a gonfiare con filler e botulino; al contrario, si tende addirittura a sciogliere i filler in eccesso fatti negli anni e a ricorrere a soluzioni più definitive come il lifting del viso ». Trattamenti di medicina estetica: cosa sapere per non correre rischi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

