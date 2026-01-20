Il caso Blonde d’Aquitaine evidenzia la crescita della nicchia premium nel settore della carne di alta qualità. Le preparazioni, come tartare e tagliata, valorizzano le caratteristiche distintive di questa razza, abbinandole a ingredienti selezionati e tecniche raffinate. Questa tendenza riflette un interesse crescente verso prodotti d’eccellenza, capaci di soddisfare un pubblico esigente alla ricerca di sapori autentici e di qualità superiore.

Tartare di Blonde d’Aquitaine, tuorlo marinato, crema di Grana Padano DOP leggermente affumicata e crumble di pane alle erbe e Tagliata di Blonde d’Aquitaine burro nocciola, ristretto di Nebbiolo e insalatina di campo. È la ricetta pensata da chef Roberto Pirelli del Lisander Restaurant di Malgrate, e portata alla tavola rotonda moderata da Paolo Massobrio, dove sono intervenuti Franco Martini e Simone Mellano, rispettivamente presidente e direttore di Asprocarne Piemonte, per discutere le strategie future per consolidare il marchio. Enrico Marinucci di Nomisma ha presentato i risultati della survey condotta sui consumatori italiani nell’ambito delle attività di valutazione, evidenziando i traguardi significativi raggiunti dal progetto in uno scenario di mercato sfidante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso Blonde d’Aquitaine. La nicchia premium cresce

