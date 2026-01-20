Il caldo dei termosifoni può provocare tosse nei bambini?

Il riscaldamento domestico può influenzare le condizioni respiratorie dei bambini, causando tosse o fastidio notturno. È importante valutare se il clima interno, l’umidità e la ventilazione siano adeguati. Se il bambino si sveglia frequentemente con tosse leggera, è consigliabile consultare un pediatra per individuare eventuali cause e adottare le misure più appropriate.

Buongiorno dottoressa, da quando abbiamo acceso i termosifoni, il mio bimbo, che ha tre anni, si sveglia spesso la notte tossendo leggermente. Può dipendere dall'aria secca? Gli umidificatori sono davvero utili o rischiano di peggiorare la situazione? Grazie mille Gentile mamma, sì, la tosse notturna che descrive può essere legata all'aria secca prodotta dai termosifoni, che tende a irritare le mucose delle vie respiratorie, soprattutto nei bambini piccoli. In questi casi, mantenere una corretta umidità nella stanza può essere utile, intorno al 40-50%. A tale scopo sì possono usare umidificatori (a vapore freddo o caldo, ma facendo attenzione alle scottature), ma anche metodi naturali come asciugamani bagnati sui termosifoni, assicurandosi che il bambino beva molti liquidi.

