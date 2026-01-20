Il caldo dei termosifoni può provocare tosse nei bambini?

L’uso dei termosifoni può influire sulla salute dei bambini, causando irritazioni alle vie respiratorie e tosse notturna. È importante monitorare le condizioni ambientali e adottare accorgimenti per garantire un ambiente confortevole e sicuro durante la stagione fredda. Consultare un pediatra permette di individuare eventuali cause e ricevere consigli pratici per alleviare i sintomi.

Buongiorno dottoressa, da quando abbiamo acceso i termosifoni, il mio bimbo, che ha tre anni, si sveglia spesso la notte tossendo leggermente. Può dipendere dall'aria secca? Gli umidificatori sono davvero utili o rischiano di peggiorare la situazione? Grazie mille Gentile mamma, sì, la tosse notturna che descrive può essere legata all'aria secca prodotta dai termosifoni, che tende a irritare le mucose delle vie respiratorie, soprattutto nei bambini piccoli. In questi casi, mantenere una corretta umidità nella stanza può essere utile, intorno al 40-50%. A tale scopo sì possono usare umidificatori (a vapore freddo o caldo, ma facendo attenzione alle scottature), ma anche metodi naturali come asciugamani bagnati sui termosifoni, assicurandosi che il bambino beva molti liquidi.

