Il caldo dei termosifoni può provocare tosse nei bambini?

Il riscaldamento domestico può influire sulla qualità dell’aria e sulla salute dei più piccoli. In alcuni casi, l’uso dei termosifoni può contribuire a irritare le vie respiratorie, causando tosse o problemi notturni nei bambini. È importante monitorare l’ambiente e adottare accorgimenti per garantire un comfort sano e sicuro. Di seguito, approfondiamo le cause e le possibili soluzioni per alleviare questi disturbi.

Buongiorno dottoressa, da quando abbiamo acceso i termosifoni, il mio bimbo, che ha tre anni, si sveglia spesso la notte tossendo leggermente. Può dipendere dall’aria secca? Gli umidificatori sono davvero utili o rischiano di peggiorare la situazione? Grazie mille Gentile mamma, sì, la tosse notturna che descrive può essere legata all’aria secca prodotta dai termosifoni, che tende a irritare le mucose delle vie respiratorie, soprattutto nei bambini piccoli. In questi casi, mantenere una corretta umidità nella stanza può essere utile, intorno al 40-50%. A tale scopo sì possono usare umidificatori (a vapore freddo o caldo, ma facendo attenzione alle scottature), ma anche metodi naturali come asciugamani bagnati sui termosifoni, assicurandosi che il bambino beva molti liquidi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

