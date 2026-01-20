Situato nell’Appennino abruzzese a circa 950 metri di altitudine, il “borgo dei cervi” è un piccolo centro ricco di storia e natura. Tra boschi, laghi e antiche architetture, offre un ambiente unico dove la fauna selvatica si integra con le tradizioni locali. Un luogo ideale per chi desidera scoprire un angolo autentico dell’Italia, immerso in un paesaggio tranquillo e suggestivo.

Tra boschi, laghi e storia millenaria, offre esperienze uniche tra fauna selvatica, architetture antiche ed eventi tradizionali Nel cuore dell’Appennino abruzzese, arroccato a circa 950 metri di altitudine, uno dei borghi più suggestivi e meno conosciuti d’Italia, noto come il “borgo dei cervi”. Questo piccolo comune della provincia dell’Aquila, con meno di 500 abitanti, è immerso in un paesaggio di boschi, gole e laghi che incantano chiunque vi si avventuri. Un borgo incastonato nell’Appennino Abruzzese – (lopinionista.it) Grazie alla sua posizione dominante sulle gole del Sagittario e alla vicinanza ai laghi di San Domenico e di Scanno, rappresenta una meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura e momenti di relax lontani dal caos cittadino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il borgo abruzzese dove i cervi camminano tra le case: un’esperienza che lascia senza fiato

Un borgo sospeso nel tempo: acque cristalline, storia millenaria e una vista sul lago che lascia senza fiatoSituato tra le pendici dei Monti Sabatini, questo borgo antico conserva intatto il suo fascino storico.

Atmosfera da Grecia, cuore siciliano: il borgo premiato come il più bello d’Italia ti lascia senza fiatoSituato sopra Taormina, Castelmola combina l’atmosfera della Grecia con il cuore della Sicilia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Questo borgo abruzzese ha conquistato proprio tutti; Destinazioni invernali in Abruzzo 2026: le fughe invernali che pochi conoscono; Alla tavola di Dino Como. Le ricette scomparse rivivono da Sextantio, albergo diffuso nel borgo abruzzese di Santo Stefano di Sessanio; Aielli dopo la neve: la magia di un borgo abruzzese innevato e tra le stelle.

Alla scoperta di Cocullo, borgo d’Abruzzo dove i serpenti incontrano la devozione e la storia dialoga con il mistero - Racchiuso nell’entroterra abruzzese, tra la Marsica e la Valle Peligna, il borgo medievale di Cocullo si rivela come un luogo sospeso, dove la natura, la storia e il folklore si uniscono in un ... siviaggia.it

Il borgo in Abruzzo dove il tempo si è fermato (e dove puoi dormire come nel Medioevo) - Nel cuore dell’Abruzzo, tra paesaggi che alternano boschi, altopiani e vette imponenti, si nasconde un piccolo borgo medievale capace di riportarti indietro nel tempo. È un luogo dove le case sono ... blitzquotidiano.it

Opi...caratteristico borgo abruzzese Buona serata (Dal web meteo Abruzzo) facebook

Lo spettacolare “duello” fra due maschi nel pieno centro di un borgo abruzzese ti emozionerà x.com