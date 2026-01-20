Il bimbo di 4 anni che ha viaggiato da solo in treno

Un bambino di 4 anni ha viaggiato da solo su un treno regionale tra Bologna e un’altra località nella sera di sabato 17 gennaio. L’allerta del Centro di controllo delle Ferrovie dello Stato ha permesso alle autorità di intervenire prontamente. Fortunatamente, l’esito è stato positivo e il bambino è stato affidato ai suoi familiari. La vicenda evidenzia l’importanza di sistemi di sicurezza e di vigilanza sui convogli ferroviari.

