Il bilancio resta sotto attacco | Proclami in piedi da decenni

Il bilancio approvato recentemente dall’amministrazione comunale di San Miniato continua a essere oggetto di critiche da parte delle opposizioni, che sottolineano come alcune questioni siano state sollevate da anni senza adeguate risposte. La discussione rimane aperta, evidenziando la necessità di un confronto trasparente e costruttivo per affrontare le sfide finanziarie del territorio.

Il bilancio presentato nel giorni scorsi dall’amministrazione comunale di San Miniato, resta sotto attacco delle altre forze politiche. In poche parole Forza Italia liquida la manovra della giunta: "L’approvazione del bilancio del Comune di San Miniato si rivela ancora una volta un atto insufficiente – si legge in una nota del coordinamento di Forza Italia –, basato su fondi che tardano a essere erogati o incerti e su proclami che si ripetono da decenni, il documento non offre una visione concreta per il futuro della comunità". "L’immobilismo della consolidata gestione del Pd locale emerge con tutta la sua gravità – concludono gli azzurri –, permettendo che promesse inattuate continuino a caratterizzare il dibattito pubblico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

