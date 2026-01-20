Il bilancio resta sotto attacco | Proclami in piedi da decenni
Il bilancio approvato recentemente dall’amministrazione comunale di San Miniato continua a essere oggetto di critiche da parte delle opposizioni, che sottolineano come alcune questioni siano state sollevate da anni senza adeguate risposte. La discussione rimane aperta, evidenziando la necessità di un confronto trasparente e costruttivo per affrontare le sfide finanziarie del territorio.
Il bilancio presentato nel giorni scorsi dall’amministrazione comunale di San Miniato, resta sotto attacco delle altre forze politiche. In poche parole Forza Italia liquida la manovra della giunta: "L’approvazione del bilancio del Comune di San Miniato si rivela ancora una volta un atto insufficiente – si legge in una nota del coordinamento di Forza Italia –, basato su fondi che tardano a essere erogati o incerti e su proclami che si ripetono da decenni, il documento non offre una visione concreta per il futuro della comunità". "L’immobilismo della consolidata gestione del Pd locale emerge con tutta la sua gravità – concludono gli azzurri –, permettendo che promesse inattuate continuino a caratterizzare il dibattito pubblico". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: “Stava portando i fiori ai suoi cari quando il terreno si è aperto sotto i piedi”: 63enne sprofonda in una tomba vuota mentre cammina nel cimitero e resta intrappolata nel loculo
Leggi anche: Maltempo, Italia sotto attacco: situazione drammatica in Friuli Venezia Giulia, l'allerta resta arancione. Temporali violenti dal Centro al Sud
Bilancio consolidato approvato, Kyma Ambiente sotto esame: debiti e squilibri finanziari - Tuttavia, la questione Kyma Ambiente, precedentemente conosciuta come Amiu, rimane centrale nell'agenda politica locale. quotidianodipuglia.it
CNA FITA nazionale ha preparato un focus sulla Legge di Bilancio 2026 per il settore dell'#autotrasporto, con una sintesi di benefici e criticità e schede di approfondimento per aree tematiche. Centrale resta il risultato ottenuto con la soppressione del divieto di - facebook.com facebook
Il bilancio resta provvisorio e l’intera tratta è al centro di accertamenti tecnici da parte delle infrastrutture ferroviarie spagnole. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.