Il 2026 live di Radio 2 si apre con i Planet Funk in concerto dalla Sala B di via Asiago

Il 2026 di Radio 2 prende il via con un concerto dei Planet Funk, tenutosi nella Sala B di via Asiago a Roma. L’evento, condotto da Martina Martorano, ha segnato l’inizio di una serie di appuntamenti live promossi dalla stazione, offrendo agli ascoltatori un’occasione di ascolto diretta e coinvolgente.

ROMA – Il 2026 live di Radio 2 si è aperto con i Planet Funk in concerto dalla Sala B di via Asiago, in una serata speciale presentata da Martina Martorano. Un’ora di musica intensa e autentica, in cui il gruppo ha portato sul palco, insieme alle hit che lo hanno consacrato sulla scena dance ed elettronica italiana e internazionale, i brani del loro ultimo album ‘Bloom’, con il nuovo singolo ‘Feel Everything’. La band, fondata nel 1999, rappresenta una delle realtà più importanti, solide ed influenti del panorama della musica elettronica internazionale. Nati dall’incontro tra i Souled Out! (Domenico “GG” Canu e Sergio Della Monica) e i Kamasutra (Marco Baroni e Alex Neri), dal debutto con “Non Zero Sumness” nel 2002 (disco d’oro e punto di svolta della band) i PLANET FUNK hanno saputo reinventarsi nel tempo mantenendo una cifra sonora unica che li ha portati a collaborare con artisti di rilievo a livello internazionale, firmare iconiche performance in tutto il mondo, colonne sonore e spot internazionali continuando a dimostrare una vitalità creativa costante. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

