Ibrahimovic e la disciplina data ai figli quasi ventenni | Niente Instagram il telefono a 13 anni

Zlatan Ibrahimovic ha adottato un approccio rigoroso nell’educazione dei suoi figli, seguendo i principi ricevuti durante la sua crescita. L’attaccante del Milan ha stabilito regole precise, come il divieto di usare Instagram e il limite di età per l’uso del telefono a 13 anni. Questo metodo riflette la sua visione di disciplina e responsabilità, elementi che considera fondamentali nello sviluppo dei giovani.

Zlatan Ibrahimovic è cresciuto con la dura educazione impartitagli dai genitori, un approccio che l'attuale dirigente del Milan ha replicato a sua volta coi suoi due figli maschi, Maximilian e Vincent.🔗 Leggi su Fanpage.it

Se imbroglio, imbroglio me stesso. Perdo io, non tu. " Zlatan Ibrahimovic non ha mai avuto bisogno di giri di parole per spiegare cosa significhi per lui la disciplina. Durante un'intervista al podcast (Ne)uspjeh prvaka, ha raccontato un episodio che va dritto al p