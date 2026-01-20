Ibrahimovic e la disciplina data ai figli quasi ventenni | Niente Instagram il telefono a 13 anni

Zlatan Ibrahimovic ha adottato un approccio rigoroso nell’educazione dei suoi figli, seguendo i principi ricevuti durante la sua crescita. L’attaccante del Milan ha stabilito regole precise, come il divieto di usare Instagram e il limite di età per l’uso del telefono a 13 anni. Questo metodo riflette la sua visione di disciplina e responsabilità, elementi che considera fondamentali nello sviluppo dei giovani.

Zlatan Ibrahimovic è cresciuto con la dura educazione impartitagli dai genitori, un approccio che l'attuale dirigente del Milan ha replicato a sua volta coi suoi due figli maschi, Maximilian e Vincent.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

