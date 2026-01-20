I sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva travolti da un’onda durante una diretta social sulle mareggiate in Sicilia

Durante una diretta Facebook sulle mareggiate in Sicilia, i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sono stati colti di sorpresa da un’onda improvvisa. Entrambi, impegnati a illustrare i rischi legati alle violente mareggiate sulla costa Ionica, hanno vissuto un momento inatteso. L’episodio sottolinea la forza del maltempo e l’imprevedibilità degli eventi naturali in questa regione.

I sindaci di Taormina Cateno De Luca e di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice, due centri del Messinese colpiti dal maltempo, sono stati travolti da un’onda mentre in diretta Facebook stavano mostrando i rischi provocati dalla violente mareggiate che si stanno abbattendo sulla costa Ionica della Sicilia. Il video dell'”impatto” è stato poi postato da Cateno De Luca, sul proprio profilo social, con la scritta: ‘Non fate quello che abbiamo fatto noi! State lontani dai lungomari e dai torrenti! A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un’ onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Maltempo in Sicilia, a Santa Teresa di Riva si apre voragine in strada e l'auto si ribalta: conducente feritoA Santa Teresa di Riva, in Sicilia, un'auto si è ribaltata a causa di una voragine aperta sulla strada, conseguenza delle intense condizioni meteorologiche.

Volley, Rossopomodoro Palermo sconfitta a Santa Teresa di RivaLa Rossopomodoro Palermo conclude l’anno con una sconfitta a Santa Teresa di Riva.

Argomenti discussi: Maltempo al Sud, raffiche fino a 100 km/h, onde fino a 7 metri. Timori in Sicilia per la burrasca in arrivo; Sanremo, il sindaco dedicherà una statua a Pippo Baudo; Messina, l’unica risposta da dare... non c’è: perché Basile dovrebbe dimettersi?; Protezione civile regionale ai sindaci: Allertamento preventivo per forte maltempo in Sicilia.

Taormina, il sindaco De Luca nomina un nuovo assessore al posto di Sferra: ci siamo chiariti sul PalacongressiHo nominato la nostra Beatrice Briguglio assessore comunale in sostituzione di Jonathan Sferra. Mi auguro che i problemi personali di Jonathan si possano risolvere al più presto. Nel frattempo, Jonat ... strettoweb.com

