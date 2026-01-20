I ragazzi del dottor Brolis | l' arte di scoprire Scirea e Domenghini Un libro inno per i giovani

Questo è un libro di calcio ma anche no. Racconta la storia di un uomo che ha fatto grande il vivaio dell'Atalanta ma soprattutto, attraverso mille aneddoti, parla ai giovani di oggi: perché il talento, di ogni forma e colore, va sì capito, ma soprattutto incoraggiato. È un libro che racconta di campioni ma anche di chi poi non ha giocato né in Serie A né in Nazionale, però ha vinto lo stesso costruendosi una vita solida fatta di impegno, umanità, correttezza. Si chiama "I ragazzi del dottor Brolis" (191 pagg.; 19 euro; Equa Edizioni), a cura di Maria Teresa Brolis e Marco Carobbio. Il volume, come detto, attraverso l'epopea di Giuseppe Brolis, uno degli artefici del grande vivaio dell'Atalanta nel Secondo Dopoguerra, racconta in realtà tutta l'epopea di quel grande calcio, fatto di umanità prima che di intuizioni tecniche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

