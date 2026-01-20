I predoni franco-algerini di orologi Derubato in centro un turista russo Rapinatori intercettati in aeroporto

Recenti episodi di criminalità nel centro di Milano evidenziano un aumento di azioni predatorie, tra cui il furto di orologi ai danni di un turista russo e un'aggressione a un imprenditore. I predoni franco-algerini sono stati intercettati all’aeroporto, mentre il blitz vicino a piazza San Babila ha coinvolto rapinatori che hanno seguito e aggredito una vittima. La sicurezza in zona rimane una preoccupazione crescente per residenti e visitatori.

Il blitz a due passi da piazza San Babila. L'imprenditore incrociato per strada, seguito e aggredito. In due contro uno per depredarlo dell'orologio: uno lo blocca e l'altro afferra l'avambraccio sinistro e strappa il prezioso cronografo. L'indagine della polizia e il fermo dei presunti autori a Malpensa, prima che si imbarcassero su un aereo per Barcellona. In manette due specialisti franco-algerini di 18 e 32 anni, entrambi incensurati in Italia: con ogni probabilità, sono arrivati a Milano per colpire, vendere il bottino e ripartire per la Spagna. L'assalto va in scena la sera dell'8 dicembre: un imprenditore russo di 58 anni, in città per qualche giorno di vacanza, viene seguito in via Cino del Duca, traversa a senso unico di corso Monforte a poche centinaia di metri dall'incrocio con corso Venezia.

