I predoni franco-algerini di orologi Derubato in centro un turista russo Rapinatori intercettati in aeroporto

Da ilgiorno.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti episodi di criminalità nel centro di Milano evidenziano un aumento di azioni predatorie, tra cui il furto di orologi ai danni di un turista russo e un'aggressione a un imprenditore. I predoni franco-algerini sono stati intercettati all’aeroporto, mentre il blitz vicino a piazza San Babila ha coinvolto rapinatori che hanno seguito e aggredito una vittima. La sicurezza in zona rimane una preoccupazione crescente per residenti e visitatori.

Il blitz a due passi da piazza San Babila. L’imprenditore incrociato per strada, seguito e aggredito. In due contro uno per depredarlo dell’orologio: uno lo blocca e l’altro afferra l’avambraccio sinistro e strappa il prezioso cronografo. L’indagine della polizia e il fermo dei presunti autori a Malpensa, prima che si imbarcassero su un aereo per Barcellona. In manette due specialisti franco-algerini di 18 e 32 anni, entrambi incensurati in Italia: con ogni probabilità, sono arrivati a Milano per colpire, vendere il bottino e ripartire per la Spagna. L’assalto va in scena la sera dell’8 dicembre: un imprenditore russo di 58 anni, in città per qualche giorno di vacanza, viene seguito in via Cino del Duca, traversa a senso unico di corso Monforte a poche centinaia di metri dall’incrocio con corso Venezia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

i predoni franco algerini di orologi derubato in centro un turista russo rapinatori intercettati in aeroporto

© Ilgiorno.it - I predoni franco-algerini di orologi. Derubato in centro un turista russo. Rapinatori intercettati in aeroporto

Leggi anche: Firenze, all’aeroporto intercettati quasi un milione di euro non dichiarati

Rapinatori di orologi in trasferta: arrestati tre napoletaniLa Polizia di Bologna ha arrestato tre uomini napoletani, tra i 30 e i 48 anni, accusati di aver commesso un furto aggravato di orologi di grande valore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

predoni franco algeriniI predoni franco-algerini di orologi. Derubato in centro un turista russo. Rapinatori intercettati in aeroporto - L’8 dicembre un imprenditore è stato depredato di un Louis Moinet da 200mila euro vicino San Babila. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.