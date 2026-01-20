i pooh annunciano il nuovo tour per i 60 anni di carriera tutte le date

I Pooh hanno annunciato un nuovo tour per celebrare i 60 anni di attività musicale. L'evento prevede diverse date in Italia, offrendo ai fan l'opportunità di ascoltare dal vivo i loro successi storici. Questa tournée rappresenta un importante momento di celebrazione per la lunga carriera della band, consolidando il loro ruolo nel panorama musicale italiano. Di seguito tutte le date e le informazioni utili.

I Pooh celebrano 60 anni di carriera e annunciano il tour estivo "La Nostra Storia" che arriverà da luglio in Sicilia: 25 luglio 2026 SIRACUSA, Teatro Greco 26 luglio 2026 PALERMO, Teatro di Verdura 24 agosto 2026 TAORMINA (ME), Teatro Antico