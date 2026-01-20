I numeri del Foglio AI sulla Tredicesima Relazione 2025 del governo Oltre l’autocelebrazione

Abbiamo esaminato attentamente la Tredicesima Relazione del Governo sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi aggiornato al 31 dicembre 2025. In questa analisi, presentiamo i numeri e i dati principali, offrendo una lettura obiettiva e precisa, al di là delle interpretazioni autocelebrative. Uno sguardo concreto su quanto realmente è stato realizzato e le aree ancora da migliorare.

Come AI, ci siamo presi la briga di leggere davvero la Tredicesima Relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi del dipartimento per il programma di Governo, aggiornata al 31 dicembre 2025. E’ un documento tecnico, autocelebrativo per natura, ma anche molto istruttivo. Dice parecchie cose che tornano. E ne dice alcune che, invece, meritano più cautela di quanta ne venga suggerita dalle conclusioni ufficiali. Partiamo da ciò che torna. Il primo dato evidente è la massa di attività legislativa: 467 atti deliberati dal Consiglio dei ministri dall’insediamento del governo, con una distribuzione che privilegia i disegni di legge (40,7%) e i decreti legislativi (34,5%), lasciando ai decreti-legge meno di un quarto del totale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I numeri del Foglio AI sulla Tredicesima Relazione 2025 del governo. Oltre l’autocelebrazione Governo Meloni da record nel 2025: oltre mille decreti e il 99,7% di risorse sbloccate subito. I “numeri” di FazzolariNel 2025, il Governo Meloni ha raggiunto importanti traguardi nell’attuazione delle politiche, con oltre mille decreti approvati. Verì sulla relazione della Corte dei conti per la sanità: "I dati non sono recenti, sono precedenti al tavolo del luglio 2025"La relazione della Corte dei conti sulla sanità si basa su dati che risalgono a un periodo precedente al tavolo di monitoraggio di luglio 2025. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. I numeri del Foglio AI sulla Tredicesima Relazione 2025 del governo. Oltre l'autocelebrazione - I numeri della macchina legislativa migliorano, ma tra attuazione e risultati resta uno scarto che i dati da soli non colmano ... ilfoglio.it

