I miei amati Boreali Le sfide del Nord i misteri dell’Artico e quei Maledetti uomini

Il Festival “I Boreali”, in programma a Milano dal 23 al 25 gennaio, rappresenta un’occasione per esplorare le sfide del Nord e i misteri dell’Artico. Organizzato da Pietro Biancardi, l’evento offre approfondimenti e riflessioni su ambienti estremi e le implicazioni umane, contribuendo a una migliore comprensione delle regioni polari e delle loro complessità.

di Anna Mangiarotti MILANO Speciale attesa quest'anno a Milano, 23-25 gennaio, per l'undicesima edizione del Festival "I Boreali", ideato da Pietro Biancardi. Giusto un accenno agli anni trascorsi, cosa ricordare? "L'inizio nel 2016 della collaborazione con il Teatro Franco Parenti, sede principale del Festival. Né posso dimenticare che nel 2020, causa i crescenti episodi di contagio da Coronavirus, fu annullato tre giorni prima dell'apertura! Nel 2022, la ripresa della partecipazione dei lettori fu straordinariamente calorosa". Ma il più grande Festival dedicato alla letteratura del Nord Europa attrae ora con un tema di grande attualità.

