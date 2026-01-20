I Mefisto Brass al LattePiù Live

I Mefisto Brass tornano al LattePiù Live con uno spettacolo dal forte impatto musicale. Il loro sound, definito “energia polmonare”, combina groove e mantra urbani, offrendo un’esperienza intensa e coinvolgente. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica dal vivo e sonorità originali, in una serata dedicata alla qualità e all’autenticità.

I Mefisto Brass, il potentissimo "Sound System a Energia Polmonare" tornano al LattePiùLive con uno show ad alta intensità, per scuotere la città a colpi di groove e mantra urbani. Nessuna elettronica, solo fiati e percussioni in un vortice di suoni originali e travolgenti.

