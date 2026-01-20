I Laureus World Sports Awards saranno a Madrid il 20 aprile per il terzo anno consecutivo

I Laureus World Sports Awards si terranno a Madrid il 20 aprile, per il terzo anno consecutivo. La cerimonia sarà trasmessa a livello globale e vedrà protagonisti atleti di fama internazionale in sette diverse categorie, maschili e femminili. Un’occasione per riconoscere le eccellenze dello sport e celebrare il talento e la dedizione degli atleti di tutto il mondo.

I vincitori dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, saranno annunciati a Madrid, presso il Palacio de Cibeles, il prossimo 20 aprile. I migliori atleti del mondo – insieme alle leggende di tutti i tempi della Laureus World Sports Academy – si ritroveranno come negli ultimi due anni nella capitale spagnola, dando vita al più grande spettacolo dello sport. Madrid è ormai sinonimo di eccellenza sportiva internazionale. Sede del Mutua Madrid Open, tappa imperdibile del circuito Atp di tennis, traguardo finale della Vuelta di Spagna, la capitale ospiterà a settembre il Gran Premio di Formula 1, un evento che manca in città dal 1981.

