Negli ultimi anni, i giovani in Europa mostrano una diminuzione nel consumo di alcol, in particolare tra la generazione Z. In Spagna, questa tendenza si traduce in una maggiore attenzione alla salute e a stili di vita più equilibrati. Rispetto al passato, si osserva un cambiamento culturale che coinvolge diversi paesi del continente, riflettendo una crescente consapevolezza sui rischi legati all’assunzione di alcool.

Una limonata al posto di un cocktail, birra analcolica invece dei superalcolici: la generazione Z spagnola dimostra di essere più attenta alla salute rispetto al passato e sta riducendo il consumo di alcol. Una tendenza che si osserva anche in altri paesi europei. Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I giovani europei bevono meno alcolici

I giovani europei bevono meno alcoliciIn tutta Europa, i giovani stanno diminuendo il consumo di alcol, con un'attenzione crescente alla salute.

Leggi anche: A Milano non si bevono più alcolici: è ultima nella classifica delle città italiane “wine firendly”. Ecco perché e cosa c’entra la Gen Z

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

I giovani europei bevono meno alcolici - In Spagna la generazione Z è più attenta alla salute e sta riducendo il consumo di alcol. internazionale.it