A Ginostra, nel cuore dell’isola di Stromboli, apre la scuola più piccola d’Europa, ospitata nei locali della canonica. Per ora, sarà frequentata da un’unica alunna, che a giugno compirà sei anni. I genitori definiscono questa iniziativa come una grande conquista, un passo importante per la comunità locale e per la possibilità di garantire un’istruzione anche nei contesti più isolati.

Verrà ospitata nei locali della canonica di Ginostra, inaccessibile borgo sull'isola di Stromboli, la scuola più piccola d’Europa che a settembre aprirà i battenti per l’unica ("per ora" dicono i genitori) alunna, che a giugno compirà sei anni. «La decisione di accogliere la nostra richiesta e consentire a nostra figlia di andare a scuola qui è per noi una conquista enorme - spiega la madre della bimba Monica Abbate, delegata del sindaco di Lipari a Ginostra - Mandarla a Stromboli sarebbe stato praticamente impossibile e ci saremmo dovute trasferire lasciando mio marito». Nonna di Ginostra, cresciuta a Barcellona Pozzo di Gotto, Monica Abbate ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato il marito, Raffa Bazine, tunisino (a breve avrà la cittadinanza italiana), proprio nella piccola frazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I genitori dell'unica alunna a Ginostra: "La scuola è una grande conquista"

A Ginostra torna la scuola, prima alunna dopo oltre vent’anni e solo un'insegnante: è la più piccola d’EuropaA Ginostra, frazione di Stromboli, torna la scuola elementare dopo oltre vent’anni.

A Stromboli, apre una scuola per una sola alunna. Il sì dell’USRA Stromboli, l’USR Sicilia ha approvato l’apertura di una scuola elementare a Ginostra, con un’unica alunna iscritta.

