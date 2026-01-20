I finti messaggi ai suoceri le bugie e i depistaggi | su Carlomagno l'ombra della premeditazione

Claudio Carlomagno, accusato dell’omicidio di Federica Torzullo, potrebbe aver pianificato il delitto. Le sue azioni, tra messaggi fasulli e depistaggi, suggeriscono una possibile premeditazione. Questo articolo analizza i dettagli delle indagini e il comportamento dell’imputato, evidenziando i segnali che potrebbero far luce sulla natura dell’accaduto e sulle modalità con cui ha cercato di nascondere la verità.

Claudio Carlomagno, il femminicida di Federica Torzullo, potrebbe aver premeditato il delitto. L'uomo si è comportato con molta precisione al fine di depistare le indagini e non far trovare il corpo della donna.🔗 Leggi su Fanpage.it Lite per l’affidamento della figlia, 19enne investe i suoceri all’uscita dai carabinieriUna lite tra ex coniugi per l'affidamento della figlia durante le festività natalizie è degenerata in un episodio violento. Leggi anche: Policlinico, tentativi di phishing tramite finti messaggi del Cup: "Non cliccate su link sospetti" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Truffe via sms, Regione Liguria avverte: Attenzione ai finti messaggi del Cup; Nuova truffa su WhatsApp: i falsi messaggi dei contatti in cui si chiedono soldi; WhatsApp, arriva la truffa della ballerina: come funziona e come difendersi; Allerta truffe telefoniche in Liguria: attenzione ai finti messaggi del Cup. I finti messaggi ai suoceri, le bugie e i depistaggi: su Carlomagno l’ombra della premeditazione - Claudio Carlomagno, il femminicida di Federica Torzullo, potrebbe aver premeditato il delitto. L’uomo si è comportato con molta precisione al fine di depistare le indagini e non far trovare il corpo ... fanpage.it Truffe via Sms, Regione Liguria: attenzione ai finti messaggi del Cup - GENOVA - Regione Liguria segnala un nuovo tentativo di truffa che sta circolando tramite SMS anche sul territorio ligure. I messaggi, che ... msn.com Nuova truffa via sms, attenzione ai finti messaggi del Cup x.com Regione Liguria lancia l’allarme sui finti messaggi del Centro Unico di Prenotazione: promettono “importanti comunicazioni personali” e indicano numeri con prefisso 893 (tariffazione speciale). Non richiamare: rischi costi elevati. Ecco come riconoscerli, cosa f - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.