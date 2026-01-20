I due leoni messi in gabbia | torneranno ad essere il simbolo del quartiere

I due leoni di Roma est, attualmente in gabbia per un periodo di almeno due mesi, sono destinati a ricevere interventi di restauro e valorizzazione. Questo intervento mira a preservare e ripristinare l’importanza storica e simbolica di questi monumenti, che rappresentano un punto di riferimento per il quartiere Due Leoni. Al termine dei lavori, i leoni torneranno a essere un elemento distintivo e rappresentativo della zona.

