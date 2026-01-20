I cieli italiani si accendono di rosso e verde le spettacolari immagini dell’aurora boreale

Da fanpage.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, l’aurora boreale ha reso visibili spettacolari colori nel cielo del nord Italia. Le tonalità variano dal rosso al verde, offrendo un fenomeno naturale raro e affascinante per le nostre latitudini. Questa manifestazione, più comune nelle regioni artiche, si è verificata anche da noi, regalando un’immagine suggestiva e unica nel suo genere.

Aurora boreale anche sui cieli del Torinese, le immagini del cielo diventato viola-fucsiaNella serata di lunedì 19 gennaio 2026, i cieli del Piemonte, inclusa la provincia di Torino, sono stati attraversati da suggestivi giochi di luce con tonalità viola e fucsia.

