I cieli italiani si accendono di rosso e verde le spettacolari immagini dell’aurora boreale
Nelle ultime ore, l’aurora boreale ha reso visibili spettacolari colori nel cielo del nord Italia. Le tonalità variano dal rosso al verde, offrendo un fenomeno naturale raro e affascinante per le nostre latitudini. Questa manifestazione, più comune nelle regioni artiche, si è verificata anche da noi, regalando un’immagine suggestiva e unica nel suo genere.
Nelle scorse ore l’aurora boreale si è fatta ammirare in tutto il nord Italia dove il cielo si è colorato di rosso in diverse tonalità, a seconda dell’intensità del fenomeno osservato, e addirittura di verde in alcune zone, un fenomeno ancora più raro alle nostre latitudini.🔗 Leggi su Fanpage.it
Aurora boreale anche sui cieli del Torinese, le immagini del cielo diventato viola-fucsiaNella serata di lunedì 19 gennaio 2026, i cieli del Piemonte, inclusa la provincia di Torino, sono stati attraversati da suggestivi giochi di luce con tonalità viola e fucsia.
