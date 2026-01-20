I cieli italiani si accendono di rosso e verde le spettacolari immagini dell’aurora boreale

Nelle ultime ore, l’aurora boreale ha reso visibili spettacolari colori nel cielo del nord Italia. Le tonalità variano dal rosso al verde, offrendo un fenomeno naturale raro e affascinante per le nostre latitudini. Questa manifestazione, più comune nelle regioni artiche, si è verificata anche da noi, regalando un’immagine suggestiva e unica nel suo genere.

Cieli rossi sull'Italia: l'Aurora Boreale torna a illuminare le Alpi e il Nord - Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2026, uno spettacolo straordinario ha sorpreso nuovamente il Nord Italia: l'aurora boreale ha "bucato" i suoi ... sanmarinortv.sm

L'improvviso boato accompagnato da un forte bagliore nel cielo barese la sera del 10 gennaio non sembra essere stato causato da un bolide: a escludere l'ipotesi i dati dalla rete Prisma, che da 10 anni si occupa di osservare i cieli italiani @mediainaf x.com

