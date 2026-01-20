I cieli del Torinese continuano a stupire | dopo l' aurora boreale a Sestriere spunta un parelio cane solare

I cieli del Torinese offrono ancora sorprendenti spettacoli atmosferici. Dopo l’aurora boreale, a Sestriere è stato catturato un parelio, noto anche come cane solare. Questo fenomeno ottico si manifesta con un alone luminoso intorno al sole, creando un’immagine suggestiva nel cielo di gennaio 2026. Un evento che testimonia la bellezza e la varietà dei fenomeni naturali visibili in questa regione.

Dopo la sera e la notte con l'aurora boreale, i cieli del Torinese non finiscono di stupire. Nel pomeriggio di oggi, martedì 20 gennaio 2026, William Gazzera ha fotografato un parelio, fenomeno noto anche come cane solare (dall'inglese sundog). “Si tratta - spiega il meteorologo Andrea Vuolo, che.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Aurora boreale anche sui cieli del Torinese, le immagini del cielo diventato viola-fucsiaNella serata di lunedì 19 gennaio 2026, i cieli del Piemonte, inclusa la provincia di Torino, sono stati attraversati da suggestivi giochi di luce con tonalità viola e fucsia.

Tempesta solare colpisce la Terra, è la più potente degli ultimi 20 anni: e l’aurora boreale illumina i cieliUna tempesta solare di forte intensità sta interessando la Terra, risultando la più potente degli ultimi vent’anni, secondo il Space Weather Prediction Center del National Weather Service.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Aurora boreale anche sui cieli del Torinese, le immagini del cielo diventato viola-fucsia; Il tempo in me è il nuovo singolo dei Subsonica; Torino, previsioni meteo del 17 gennaio 2026; Cosa fare a Torino con la pioggia: 10 idee per questo weekend.

Aurora boreale anche sui cieli del Torinese, le immagini del cielo diventato viola-fucsia - Cieli viola e fucsia nella serata di ieri, lunedì 19 gennaio 2026, anche in provincia di Torino come un po' in tutto il nord Italia. Si è trattato di un fenomeno di aurora boreale, che è stato visto e ... torinotoday.it

#Musica Tra poco la celebrazione del 30ennale di carriera dei @subsonica con 4 concerti speciali “Cieli su Torino 96-26”. Intanto esce il #16gennaio il nuovo singolo della rock band torinese “Il tempo in me”, anticipa il loro 11esimo album in uscita a primav x.com

Il cielo del Torinese si è tinto di rosa, fucsia e viola. Le immagini - facebook.com facebook