I centri psichici e l’energia vitale

A Padova si tiene una conferenza gratuita dedicata ai centri psichici e all’energia vitale. L’evento esplora il rapporto tra corpo, fisiologia e flusso energetico, con particolare attenzione ai centri basale, ombelicale e al prana. Verranno approfonditi strumenti pratici, come la respirazione, per favorire l’equilibrio energetico e la consapevolezza di sé. Un’occasione per conoscere aspetti fondamentali del proprio benessere energetico.

A Padova una conferenza gratuita per esplorare il legame tra corpo, fisiologia ed energia vitale. Si parlerà di centro basale, centro ombelicale e prana, con un focus pratico sulla respirazione come strumento di equilibrio energetico e consapevolezza. Presentato dall'Associazione Archeosofica

