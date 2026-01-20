I casi mattatoio e Apm | Parcaroli ha mentito commissione d’indagine

La commissione d’indagine ha evidenziato come Parcaroli abbia mentito riguardo alla gestione dei casi Mattatoio e Apm. In particolare, il Comune non si è presentato all’asta del mattatoio, contravvenendo alle decisioni prese dal consiglio. Questa situazione solleva questioni sulla trasparenza e sulla corretta amministrazione delle procedure pubbliche, evidenziando la necessità di chiarimenti e approfondimenti su quanto accaduto.

"Il Comune non ha voluto presentarsi all’asta per il mattatoio, contrariamente a quanto il consiglio aveva stabilito. Non è vero che sono mancati i tempi tecnici come Parcaroli dichiara. È mancata la volontà". Così il Partito Democratico smentisce le dichiarazioni del sindaco Sandro Parcaroli, che aveva parlato di "mancanza di liquidità e tempi tecnici" perché l’ente potesse prendere parte all’asta, che si è poi aggiudicato l’imprenditore Ilario Marcolini. " Mattatoio e Apm sono argomenti che si intersecano – spiega la segretaria Ninfa Contigiani –. Il Comune aveva deliberato favorevolmente alla possibilità di avere un mutuo per il mattatoio, ma se ne è fatta carta straccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La mossa di Parcaroli: "Il Comune è pronto ad acquistare il mattatoio"Il Comune di Parcaroli si prepara a partecipare all’asta pubblica per l’acquisto del complesso immobiliare di Villa Potenza, inclusivo del mattatoio e di un’ampia area circostante.

