Sono Brahim Diaz, e ricordo ancora il peso di quel rigore sbagliato. Un momento che ha segnato la mia carriera e il mio percorso, lasciandomi con un senso di fallimento e frustrazione. La pressione di un’occasione così importante può essere schiacciante, e la memoria di quell’errore rimane impressa, insegnandomi a crescere e a non arrendermi. È un’esperienza che porta con sé emozioni intense, ma anche la volontà di migliorare.

Pensa essere Brahim Diaz. ora. Pensa esserlo stato, per davvero: esserci già passati. Sbagliare un rigore importantissimo ed entrare nella storia del calcio per il verso errato. “Non è né il primo né l’ultimo a vivere questo momento di profonda solitudine in un importante torneo internazionale”, scrive la rivista francese So Foot, che ha ripreso delle testimonianze storiche: “giocatori di ogni estrazione sociale riflettono sul momento che ha cambiato le loro vite, le loro carriere e, a volte, persino la storia stessa”. Qui ne facciamo un riassunto. C’è Alberto Garcia Aspe, che sbaglia un rigore negli ottavi di finale del Mondiale 1994: Messico-Bulgaria: “È un ricordo terribile che la gente continua a rievocare, e mi accompagnerà per il resto della vita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I Brahim Diaz del calcio, perseguitati da un rigore sbagliato. Trezeguet: «Mi consolò Maradona, Domenech non disse niente»

Coppa d’Africa, Brahim Diaz e i dubbi sul rigore sbagliato di proposito in Marocco-SenegalDurante la partita tra Marocco e Senegal, Brahim Diaz è stato coinvolto in un episodio controverso relativo a un rigore sbagliato intenzionalmente.

Brahim Diaz rompe il silenzio dopo il caos del rigore sbagliato: “Ho fallito, sarà difficile rialzarmi”Brahim Diaz si è esposto pubblicamente dopo l’errore dal dischetto nella finale di Coppa d’Africa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Come Brahim è diventato il giocatore più forte d'Africa. C'è una foto che lo spiega; Marocco, Brahim Diaz dopo il rigore sbagliato: Chiedo scusa a tutti; Bufera mondiale sul rigore di Brahim Diaz: i cazzotti dietro la porta, il sospetto di accordo, le lacrime e il sangue; Cucchiaio horror di Brahim Diaz, rabbia Marocco in finale di Coppa d'Africa.

I Brahim Diaz del calcio, perseguitati da un rigore sbagliato. Trezeguet: «Mi consolò Maradona, Domenech non disse niente» - So Foot ha raccolto le testimonianze di chi c'è passato prima di Brahim Diaz. Baggio: Il rigore col Brasile non l'ho mai superato ... ilnapolista.it

Sul rigore Brahim Diaz ha fatto fare un figurone a Mendy che in carriera ne ha parati appena 5 su 56 - Sul rigore Brahim Diaz ha sbagliato tutto e Mendy ha fatto un figurone, lui che in carriera ne ha parati 5 su 56 ... ilnapolista.it

Ex Milan, Brahim Diaz è il miglior giocatore della Coppa d’Africa ma non vince in finale: “La mia anima fa male” x.com

Dopo la delusione della finale di Coppa d’Africa Mbappé ha cercato Brahim Diaz senza successo, ma Hakimi gli ha raccontato tutto: https://fanpa.ge/BmG2o - facebook.com facebook