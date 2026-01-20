Ecco una lista dei dieci giocatori della Serie A che, nonostante le occasioni, hanno incontrato maggiori difficoltà nel finalizzare con successo. La capacità di tirare in porta è fondamentale, ma non garantisce automaticamente il gol. Analizzando le statistiche, si evidenziano le sfide e le peculiarità di questi tiratori, offrendo uno sguardo oggettivo sulle loro performance in stagione.

Per segnare bisogna tirare, è la regola più semplice del gioco del calcio. Non sempre, però, tirare vuol dire segnare. E neanche tirare, tirare e tirare ancora. In questo momento in Serie A ci sono due giocatori che hanno provato almeno 30 tiri senza mai fare gol, 4 che ne hanno tentati oltre 20, sempre senza fare gol, e un’altra bella manciata che si ferma tra i 15 e i 20. Tra questi ho selezionato i primi 10, che fino a prova contraria sono i 10 peggiori tiratori della Serie A 202526, dove per tiratori mi sto basando solamente sulla quantità dei tiri fatti e non sulla qualità degli stessi, per cui mi sarei dovuto affidare a una statistica come gli xG. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - I 10 peggiori tiratori della Serie A

Calciomercato, i peggiori acquisti estivi della Serie A: c’è anche Estupinan del MilanL'estate 2023 ha visto numerosi movimenti di mercato in Serie A, ma non tutti gli acquisti si sono rivelati azzeccati.

Leggi anche: I 10 peggiori film da vedere

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Forti in queste settimane le polemiche sul serrato ostruzionismo a Sala d’Ercole e le incursioni dei franchi tiratori favorite proprio dal voto segreto che si può richiedere oggi richiedere su ogni norma. - facebook.com facebook