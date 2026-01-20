hyundai oscar barlera nuovo responsabile aftermarket in europa

Hyundai ha annunciato la nomina di Oscar Barlera a nuovo responsabile del dipartimento Aftermarket in Europa. Con un’esperienza di oltre 17 anni in Hyundai Italia, Barlera porta con sé una conoscenza approfondita del settore e delle esigenze del mercato. Questa scelta mira a rafforzare l’offerta e l’assistenza post-vendita del marchio nel contesto europeo, consolidando la presenza di Hyundai nel settore.

Hyundai ha nominato Oscar Barlera nuovo Head of Aftermarket Department di Hyundai Motor Europe. Il manager da oltre 17 anni lavorava in Hyundai Italia. Dal 2021 ha ricoperto il ruolo di Responsabile del settore Post-Vendita. Adesso si trasferirà in Germania, alla sede centrale di Offenbach am Main. Da lì guiderà la divisione europea dedicata al post-vendita del marchio. Sul suo profilo LinkedIn ha scritto: «Sono profondamente grato a tutti i fantastici colleghi e amici che ho incontrato lungo il cammino e a Hyundai Italia per avermi dato l’opportunità di imparare, crescere e condividere questo percorso insieme. 🔗 Leggi su Lettera43.it

