Hublot e Samuel Ross continuano a collaborare, portando avanti un dialogo tra design e funzionalità. Nel lavoro di Ross, i concetti di struttura, funzione, ingegneria e corpo sono elementi centrali, riflettendo un approccio sobrio e innovativo. Questa partnership si distingue per l’attenzione ai dettagli e l’equilibrio tra estetica e tecnologia, creando prodotti che uniscono stile e funzionalità senza eccessi.

Nel vocabolario di Samuel Ross esistono parole che tornano con una frequenza quasi ostinata: struttura, funzione, ingegneria, corpo. Non sono termini decorativi, né slogan pensati per semplificare un concetto complesso. Sono strumenti di lavoro. Quando parla di orologeria, Ross evita ogni tentazione narrativa superflua e va dritto al punto: «L’orologeria cattura l’essenza dell’ingegno umano, della costruzione meccanica e del sapere tecnico, restando però qualcosa che si indossa». È da qui che prende forma il Big Bang Unico SRA, quarto capitolo della sua collaborazione con Hublot e primo a rinunciare al tourbillon per adottare il calibro cronografico Unico di manifattura. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Hublot e Samuel Ross lo hanno fatto di nuovo

Hublot e Yohji Yamamoto hanno fatto un nuovo orologioHublot e Yohji Yamamoto hanno collaborato alla creazione di un nuovo orologio, unendo l’innovazione tecnica con l’estetica raffinata.

Hublot e Yohji Yamamoto hanno fatto un nuovo orologio che è un'ode a sua maestà il neroHublot e Yohji Yamamoto hanno presentato un nuovo orologio che celebra il colore nero come simbolo di eleganza e raffinatezza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Hublot osa con le nuove creazioni alla LVMH Watch Week 2026; Whoop e Samuel Ross MBE svelano una collaborazione creativa pluriennale che ridefinisce la moda performante e i dispositivi indossabili.

Samuel Ross and Hublot unveil the Big Bang Unico SR_A - Samuel Ross and Hublot have just previewed an SR_A take on the Big Bang Unico as part of the many offerings for LVMH Watch Week. lifestyleasia.com

SR_A HUBLOT 3.0 IN COLLABORAZIONE CON DR. SAMUEL ROSS MBE - - Fedele al concetto di Art of Fusion abbracciato da Hublot, il geniale artista e designer Samuel Ross porta la sua creatività a nuovi livelli tramite un esperto lavoro analitico che coinvolge una ... notizie.tiscali.it

Cosa ti incuriosice Scrivimelo che ne parliamo nei prossimi giorni! Al via a Milano la LVMH Watch Week, con le prime novità delle maison del gruppo: Bulgari, Daniel Roth, Gérald Genta, L’Epée 1839, Hublot, Louis Vuitton, TAG Heuer, Tiffany & Co, Zenith. Q - facebook.com facebook