A luglio sarà operativo l’hub del tessile a Prato, dotato di tecnologie avanzate per la selezione degli abiti usati. L’installazione di macchinari di ultima generazione consentirà di migliorare il processo di riciclo e favorire pratiche sostenibili nel settore tessile, consolidando la posizione di Prato come centro di eccellenza nel riciclo dei rifiuti tessili a livello nazionale.

Prato, 20 gennaio 2026 – Sono arrivati i macchinari di ultima generazione che faranno di Prato un’eccellenza a livello nazionale e non solo, nel riciclo dei rifiuti tessili. Tanto che nei primi giorni di febbraio una delegazione di sindaci catalani sarà in città per conoscere da vicino la realtà dell’Hub del tessile, il primo impianto in Italia per la selezione automatica dei rifiuti tessili, che sorgerà a Baciacavallo su un’area di proprietà di Plures Alia. L’opera, dal valore complessivo di 30 milioni di euro, è finanziata in parte con risorse del Pnrr e in parte dalla stessa Alia e rappresenta una delle iniziative più rilevanti in chiave di economia circolare per il distretto pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hub del tessile in funzione a luglio, intelligenza artificiale per la selezione degli abiti usati

