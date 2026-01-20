Ho tosse persistente e un forte dolore al torace | ha inalato per sbaglio un cacciavite metallico

Una donna di Reggio Calabria ha accusato tosse persistente e un forte dolore al torace dopo aver inalato accidentalmente un cacciavite metallico. I sintomi l’hanno spinta a rivolgersi al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove i medici hanno avviato le necessarie indagini per valutare la situazione e stabilire un eventuale intervento.

Tosse persistente. E poi un forte dolore a livello toracico. Sintomi che l'hanno insospettita. Ecco perché una donna di Reggio Calabria è andata al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano (Gom). Qui la scoperta dei medici: nel bronco lobare inferiore del suo polmone destro era rimasto.🔗 Leggi su Today.it

Cacciavite odontoiatrico incastrato nei bronchi di una donna. "È stato inalato per sbaglio"Una donna si è recata al Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, lamentando tosse persistente e dolore al petto.

Al pronto soccorso con tosse e dolore toracico, aveva cacciavite odontoiatrico incastrato in un broncoUna donna è stata ricoverata al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dopo aver inalato un cacciavite odontoiatrico, rimasto incastrato in un bronco.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Tosse persistente, cosa fare - 2026 ha in particolare, con la sua variante K, portato nella vita delle persone questo sintomo scomodo e ... medicinalive.com