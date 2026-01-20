Hearst Italia cambi al vertice per Cosmopolitan e Marie Claire

Hearst Italia ha annunciato un cambiamento ai vertici di Cosmopolitan e Marie Claire. La riorganizzazione mira a rafforzare la crescita e la qualità delle testate, mantenendo un approccio dedicato alle esigenze del pubblico e del mercato. Questo riassetto strategico si inserisce nel percorso di sviluppo e innovazione delle riviste, garantendo continuità e attenzione alle tendenze editoriali più rilevanti.

Hearst Italia annuncia un riassetto ai vertici di due dei suoi marchi editoriali di punta, Cosmopolitan e Marie Claire. Dal 2 febbraio 2026 Martina Mozzati assumerà la direzione di Cosmopolitan Italia, mentre Lavinia Farnese, che guida il magazine dal 2021, passerà al ruolo di direttrice editoriale e diventerà anche codirettrice di Marie Claire. Le nuove nomine accompagnano due numeri chiave — l'edizione di Cosmopolitan dedicata al Festival di Sanremo e la Fashion Issue di Marie Claire — segnando l'avvio di una fase di rinnovamento per entrambe le testate. Chi sono Martina Mozzati e Lavinia Farnese.

