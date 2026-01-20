Harry Styles ha annunciato il suo nuovo singolo | Aperture uscirà il 23 gennaio

Harry Styles ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, “Aperture”, prevista per il 23 gennaio. Dopo tre anni di assenza, l’artista torna sulla scena musicale con un nuovo progetto, anticipato dall’annuncio del suo prossimo album, in uscita il 6 marzo. Questa nuova release segna un importante momento nella carriera di Styles, atteso dai fan e dagli addetti ai lavori.

Dopo tre anni di assenza dal mercato discografico, il 15 gennaio Harry Styles ha annunciato l’arrivo del suo nuovo e attesissimo album, in uscita il 6 marzo. Il disco è intitolato Kiss All The Time. Disco, Occasionally, è prodotto da Kid Harpoon e includerà dodici tracce. Ad anticiparlo, come rivelato dallo stesso cantautore britannico pochi minuti fa, tramite i suoi canali social, sarà il singolo Aperture. Il brano sarà disponibile in formato digitale dalla mezzanotte (ora inglese) di venerdì 23 gennaio. Nuovo singolo e nuovo album per Harry Styles. La notizia del nuovo album in realtà, era nell’aria già da un paio di settimane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Harry Styles: venerdì 23 gennaio esce “Aperture”, il primo singolo estratto dal nuovo albumIl 23 gennaio, Harry Styles pubblicherà “Aperture”, il primo singolo estratto dal suo atteso album “Kiss All the Time”.

Harry Styles ha finalmente annunciato il suo nuovo album: uscirà il 6 marzoHarry Styles ha annunciato l'uscita del suo quarto album, intitolato

Perché Kiss All The Time. Disco, Occasionally di Harry Styles non è solo l'annuncio di un nuovo album

Harry Styles annuncia il nuovo album, quando esce e il titoloMa quando esce dunque il nuovo album di Harry Styles? Il cantante ha risposto anche a questo. Il progetto vedrà la luce il prossimo 6 marzo e attualmente sono già disponibili i pre-ordini. Il disco è ... novella2000.it

Feltrinelli Librerie. . Harry Styles torna in libreria con il quarto album in studio “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.” (Sony Music Italy) In uscita il 6 marzo 2026, è disponibile in preorder il Vinile Pop-Blue, in esclusiva e in edizione limitata su Feltrinelli e IB - facebook.com facebook

