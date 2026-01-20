Harry è a Londra inizia il processo contro l’editore del Daily Mail

Il processo tra il principe Harry e l'editore del Daily Mail è iniziato a Londra. La causa riguarda presunte violazioni della privacy e contenuti diffamatori pubblicati dal quotidiano. L'udienza rappresenta un passo importante nel procedimento legale in corso, evidenziando l'attenzione mediatica attorno a questa vicenda. I dettagli e gli sviluppi saranno monitorati nei prossimi giorni.

(Adnkronos) – È iniziato a Londra il processo che vede il principe Harry contro l'editore del Daily Mail. Presso l'aula 76 dell'Alta Corte, il secondogenito di re Carlo affronta la causa da lui stesso intentata assieme a molti altri personaggi noti: il cantante e compositore Elton John e suo marito, David Furnish, le attrici Liz.

Il principe Harry è tornato a Londra per il processo contro l’Associated Newspapers, accusata di intercettazioni telefoniche e violazioni della privacy facebook

Il principe Harry a Londra contro la stampa britannica, accusata, dal duca di Sussex e da altre sei persone di alto profilo, di aver raccolto "illegalmente" informazioni sul loro conto x.com

