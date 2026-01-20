Handling aeroportuale avviato il confronto sul rinnovo del contratto

Oggi si è svolto a Roma il primo incontro ufficiale tra le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL T per avviare il confronto sul rinnovo del contratto di handling aeroportuale. L’obiettivo è analizzare le condizioni di lavoro e definire eventuali aggiornamenti contrattuali. L'incontro rappresenta il primo passo di un percorso volto a migliorare le condizioni del settore, nel rispetto delle normative e delle parti coinvolte.

Roma, 20 Gennaio 2026 – Si è tenuto in data odierna il primo incontro ufficiale tra le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL T.A. e l'associazione datoriale Assohandlers per l'avvio delle trattative relative al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore. Nel corso della riunione, i sindacati hanno illustrato nel dettaglio la piattaforma rivendicativa presentata ad Assohandlers, ribadendo con fermezza la necessità di giungere a una definizione contrattuale in tempi brevi. L'obiettivo prioritario resta quello di garantire un risultato economico e normativo pienamente soddisfacente per tutti i lavoratori del comparto, che operano in un contesto operativo sempre più sfidante.

