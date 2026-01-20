Se hai una moto ferma in garage, potrebbe sembrare che l’assicurazione non sia necessaria, ma in realtà dovrai comunque pagarla, salvo specifiche eccezioni previste dal decreto. Recentemente, il Governo ha approvato un provvedimento che recepisce le direttive comunitarie, modificando le regole sulla responsabilità civile nel settore dei trasporti. Questa normativa influisce anche sugli obblighi assicurativi legati alle moto, anche quando sono inattive.

Il Governo ha dato il via libera a un provvedimento che recepisce le direttive comunitarie, riscrivendo i confini della responsabilità civile per i trasporti. Il testo, attualmente sotto la lente delle Camere, dissipa ogni incertezza per i centauri e gli automobilisti: la necessità di una polizza RC colpisce ora anche i veicoli parcheggiati stabilmente in aree chiuse, come box o autorimesse private. Secondo le disposizioni europee entrate a regime nel 2024, il possesso di un mezzo implica la sua copertura, a prescindere dal fatto che venga acceso. Mentre in passato la legge imponeva l’assicurazione solo per circolare, oggi la tutela deve riguardare ogni veicolo registrato, pure se confinato al chiuso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Hai una moto ferma in garage? Dovrai comunque pagarci l’assicurazione (ma ci sono eccezioni previste dal decreto)

Assicurazione obbligatoria anche per le moto ferme o inutilizzate, ma il Decreto prevede alcune eccezioniIl nuovo decreto stabilisce l’obbligo di assicurazione anche per le moto ferme o inutilizzate, garantendo maggiore sicurezza e rispetto delle normative europee.

Capodanno, ecco i divieti e le eccezioni: cosa non si potrà fare e dove sono previste derogheIn occasione del concerto di Capodanno in piazza Stazione ad Agrigento, il sindaco Francesco Miccichè ha firmato un’ordinanza con divieti e deroghe per garantire sicurezza e ordine pubblico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Assicurazione obbligatoria per le moto ferme nei box, arriva il decreto; Codice della Strada, divieto di circolazione in moto o scooter con neve e ghiaccio, multa fino a 344 euro: ecco quando; SBK, Somkiat Chantra si è infortunato: tegola Honda prima dei test; Dakar 2026. T8 BIS. IMBROGLIONI! [VIDEO].

Assicurazione moto ferma: quando è obbligatoria anche se la tieni in garage, novità 2026 - Quante moto in Italia passano più tempo in garage che in strada? C’è chi la tira fuori solo d’estate, chi l’ha messa da parte per un po’ e non sa nemmeno dove siano finite le chiavi, chi la ... alphabetcity.it

Motowinter – domani da non perdere Il freddo non ci ferma: il meteo tiene e la passione scalda tutto. Bevande calde offerte per tutti Pranzo in compagnia dopo l’aperitivo Ospiti speciali dal mondo delle moto la velocissima - facebook.com facebook