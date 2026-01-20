Hai un capo Valentino in armadio? Adesso vale oro perché il vintage è anche arte

Possedere un capo Valentino in armadio rappresenta un valore che va oltre la semplice moda. Quando uno stilista di fama internazionale si ritira, i suoi capi assumono un significato più profondo, diventando autentici pezzi di storia dell’arte e del design. Il vintage di lusso, come i capi Valentino, conserva il suo fascino e il suo valore nel tempo, rappresentando un investimento di stile e cultura.

Quando uno stilista leggendario scompare, i suoi abiti smettono di essere semplici vestiti e diventano pezzi di storia. È quello che sta accadendo con Valentino Garavani, il grande couturier italiano scomparso il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni. Il mercato del vintage di lusso sta vivendo una trasformazione silenziosa ma costante: i capi firmati direttamente dallo stilista stanno acquisendo un valore economico e culturale sempre più alto. La rivalutazione non riguarda necessariamente pezzi eccezionali. Anche un pantalone prêt-à-porter degli anni Novanta in lana o seta, se ben conservato e con l’etichetta originale, è passato da un prezzo di mercato tra i 150 e i 250 euro a oltre 400 euro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

