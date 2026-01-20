HA RIVISTO LA LUCE! Federica Brignone da non credere | podio vicino a Kronplatz! Fuori Goggia

Dopo 292 giorni di assenza, Federica Brignone torna in gara al gigante di Kronplatz, lasciando tutti senza parole. La sciatrice italiana, al momento fuori dalla top ten, si presenta con rinnovata determinazione, in una competizione dominata da Sara Hector. La prima manche ha acceso l’interesse degli appassionati, mentre l’attesa per il suo ritorno si unisce alla sfida tra le atlete in pista.

Sara Hector comanda la classifica dopo la prima manche del gigante di Kronplatz, ma l’attesa era tutta per Federica Brignone, che torna in gara 292 giorni dopo quel terribile infortunio durante i campionati italiani. La valdostana ha concluso settima, ma il risultato conta fino ad un certo punto, perchè finalmente lo sci italiano riabbraccia la sua campionessa, soprattutto al pensiero che tra qualche settimana cominceranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La pista Erta di Kronplatz è difficilissima e si è aggiunta una tracciatura del tecnico svizzero che ha reso ancora più complicato il tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: INCANTO BRIGNONE! Ha visto la luce! Podio non distante

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: BENTORNATA, TIGRE! Federica Brignone in corsa per il podio!Segui in tempo reale la gara di gigante di Kronplatz 2026, con Federica Brignone in cerca di un buon risultato.

