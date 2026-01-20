GustaGuardia la Casa di Bacco lancia il brand delle eccellenze enogastronomiche

GustaGuardia è il nuovo brand delle eccellenze enogastronomiche promosso da La Casa di Bacco, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici di Guardia Sanframondi. Questo progetto mira a rafforzare la reputazione del territorio come destinazione di turismo lento e di qualità, mettendo in luce le tradizioni locali e le produzioni autentiche. Un’iniziativa che intende favorire lo sviluppo sostenibile e promuovere il patrimonio enogastronomico della zona.

La Casa di Bacco ha deciso di compartecipare alla proposta illustrata domenica scorsa dall'ex sindaco Amedeo Ceniccola durante l'assemblea pubblica svoltasi nel castello medievale di Guardia Sanframondi. L'idea è organizzare una manifestazione mensile, una sorta di mostra-mercato dei prodotti tipici guardiesi e sanniti. L'iniziativa punta a candidare Guardia come punto di incontro tra domanda e offerta di prodotti locali, trasformando il centro storico in un vero e proprio "parco commerciale naturale" dove, ogni fine mese, chiunque voglia può fare shopping del prodotto "Guardia". Il concept è semplice: offrire a numerosi produttori di eccellenze enogastronomiche supporto logistico e spazi coerenti con il territorio, dove incontrare potenziali clienti, dal turismo enogastronomico a quello culturale, fino agli operatori dell'horeca.

