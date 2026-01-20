Guida TV Sky Cinema e NOW | Collateral Martedi 20 Gennaio 2026
Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per martedì 20 gennaio 2026. Un riepilogo dei film in programmazione in prima serata, tra cui Collateral, Matrix e altri titoli di rilievo. La selezione comprende anche film dedicati a diverse tematiche e generi, offrendo agli spettatori una panoramica completa delle proposte disponibili sui canali Sky.
Guida completa ai film in prima serata su Sky Cinema e NOW: da Collateral a Matrix, passando per Un film Minecraft, Midway e le grandi storie d’autore in onda sui canali Sky.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Collateral, il thriller notturno di Michael Mann che mette insieme Tom Cruise e Jamie Foxx in una corsa senza freni per le strade di Los Angeles. Cruise è un killer elegante e glaciale che sequestra un tassista qualunque, costringendolo a guidare tutta la notte da una vittima all’altra. Foxx interpreta un uomo normale, pieno di sogni mai realizzati, che si ritrova intrappolato in un incubo sempre più teso. 🔗 Leggi su Digital-news.it
