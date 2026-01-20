GUIDA TV 20 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV per la serata del 20 gennaio 2026, con le principali programmazioni di Rai, Mediaset, La7 e altre reti. Scopri cosa vedere e partecipa al TotoShare per indovinare gli ascolti serali. Una panoramica semplice e chiara delle proposte televisive per orientarsi facilmente tra i vari programmi in onda questa sera. Buona visione!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:35 Prima di Noi 1ªTv Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 23:45 Boss in Incognito Gli Occhi del Musicista Reality Show Rai3 21:20 00:00 FarWest Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 00:55 È Sempre Cartabianca Dalla Parte degli Animali Talk Show Rubrica Canale 5 21:55 00:20 Io Sono Farah 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:30 23:50 Il Principe Cerca Moglie Superhero: Il più Dotato Fra i Supereroi Film Film La7 21:15 01:00 Dimartedì TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:35 23:20 Un Natale Regale Un Corgi Sotto l'Albero Film Film Nove 21:30 23:40 Cash or Trash: La Notte dei Tesori Affari d'Occasione Gioco Doc.

