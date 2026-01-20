Guerra dei dazi | l’Ue si sveglia Berlino prudente

L’Unione Europea si sta rimettendo in moto di fronte alle tensioni sui dazi, in particolare per tutelare la Groenlandia e rispondere alle politiche di Trump. Pur esprimendo un senso di orgoglio, l’Europa preferisce mantenere un atteggiamento di prudenza, tentando di evitare uno scontro aperto con gli Stati Uniti. La situazione evidenzia le delicate dinamiche diplomatiche e commerciali tra le due sponde dell’Atlantico.

In difesa della Groenlandia e contro le mire di Trump, l'Europa ha un moto d'orgoglio, ma cerca anche di minimizzare la prospettiva di una rottura con gli Usa. Accanto alla fermezza riguardo alla difesa della sovranità danese sull'isola artica, la parola d'ordine resta: tenere insieme, magari ricucire dove si può, sperando che le contro-minacce europee possano indurre il tycoon a più miti consigli.

Berlino si sveglia: la Cina è una granaBerlino affronta una sfida economica con la Cina, con un deficit commerciale di 73 miliardi di euro nei primi dieci mesi dell’anno.

Groenlandia – Parigi, Berlino e Stoccolma contro i nuovi dazi di Trump: “Non ci faremo intimidire”. Ue: “Spirale discendente”Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sui dazi riguardanti la Groenlandia hanno generato nuove tensioni tra Stati Uniti ed Europa.

